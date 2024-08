»M 23« will Dialog mit Regierung DR Kongos

Kinshasa. Die Miliz »M 23« fühlt sich »nicht automatisch« an den Waffenstillstand gebunden, der am Sonntag im Osten der Demokratischen Republik (DR) Kongo beginnen soll. Das berichtete die Infoseite Afrik.com am Freitag. Demnach habe die Gruppierung am Vortag eine Stellungnahme verbreitet, nach der sie in einen »direkten Dialog mit den Behörden in Kinshasa« treten wolle, um zu einer Friedensregelung zu gelangen. Der Waffenstillstand war Anfang der Woche auf einem Gipfeltreffen in Angola zwischen der DR Kongo und dem Nachbarland Ruanda ausgehandelt worden, das laut UN-Angaben die »M 23« unterstützt. (jW)