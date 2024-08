Hamas-Chef Hanija in Doha bestattet

Doha. Tausende Menschen haben sich am Freitag in Katars Hauptstadt Doha versammelt, um die Beerdigung des getöteten Hamas-Auslandschefs und -Verhandlungsführers Ismail Hanija zu verfolgen. Auch in der Türkei wurde landesweit in Moscheen für Hanija gebetet, wie der Sender TRT berichtete. In Beirut nahmen zahlreiche Menschen an einem symbolischen Begräbnis für den getöteten Hamas-Anführer teil. In der Al-Aksa-Moschee in Jerusalem gedachte der 85jährige Scheich Akrima Sabri bei der Freitagspredigt Hanijas. Er wurde im Anschluss von der israelischen Besatzungsmacht verhaftet. (dpa/jW)