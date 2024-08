Vorbereitungen auf großen Nahostkrieg

Washington. Israel und die USA stellen sich nach der Tötung von Hamas-Chef Ismail Hanija in Teheran auf eine Reaktion Irans und seiner Verbündeten ein. US-Präsident Joseph Biden sicherte Israels Premierminister Benjamin Netanjahu am Telefon den Beistand der USA »gegen alle Bedrohungen« zu. In Tel Aviv wurde am Freitag ein Parkplatz geräumt, um ein Feldlazarett einzurichten. In Erwartung einer möglichen weiteren Eskalation des Konflikts in Nahost bereiten sich auch die Libanesen auf den Ernstfall vor. Augenzeugen zufolge verlassen immer mehr Menschen ihre Wohnungen in von der Hisbollah kontrollierten Bezirken der Hauptstadt Beirut. »Ich habe keine Angst um mich selbst, sondern um meine Kinder«, sagte ein Anwohner gegenüber dpa. Hanija war in der Nacht zum Mittwoch in der iranischen Hauptstadt bei einem Bombenattentat getötet worden. (AFP/dpa/jW)