Ein Viertel junger Frauen erlebt Gewaltbeziehung

Genf. Fast jede vierte junge Frau weltweit, die vor ihrem 20. Geburtstag eine Liebesbeziehung hatte, erlebt dabei Gewalt. Das geht aus einer Untersuchung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) hervor. Rund 19 Millionen Teenager zwischen 15 und 19 Jahren seien betroffen, heißt es in dem Bericht in der Fachzeitschrift The Lancet Child & Adolescent Health. Es gibt demnach große regionale Unterschiede: Während im weltweiten Durchschnitt 24 Prozent der jungen Frauen Gewalt erleben, sind es in Mitteleuropa 10 Prozent, in der Region Ozeanien dagegen 47 Prozent und in Afrika südlich der Sahara 40 Prozent. Gewalt durch einen Partner habe verheerende Folgen in bezug auf Gesundheit, schulische und berufliche Leistungen und künftige Beziehungen. Bei den jungen Frauen steige das Risiko für Depressionen, Angststörungen, ungewollte Schwangerschaften, sexuell übertragbare Krankheiten und psychische Erkrankungen. Tendenziell sei das Problem in ärmeren Ländern und Regionen größer, ebenso dort, wo weniger Mädchen zu weiterführenden Schulen gehen. Auch wo Mädchen schon vor dem 18. Geburtstag verheiratet werden, seien die Risiken hoch. (dpa/jW)