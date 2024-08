RTL Group könnte bis zu 100 Stellen streichen

Köln. Bei der Sendergruppe RTL Group könnten einem Bericht zufolge bis zu 100 Stellen gestrichen werden. Denn bei dem Streamingdienst RTL plus stehe eine Änderung an, berichtete der Branchendienst Meedia am Donnerstag. Durch den geplanten Wechsel der RTL-Streamingseite zum französischen Technologieunternehmen Bedrock »eine niedrige dreistellige Zahl«, demnach rund 100 Stellen, bei RTL Deutschland wegfallen. Bedrock gehört der RTL-Group und dem französischen Privatsender M 6, der ebenfalls zu einem Großteil in RTL-Besitz steht. Ein Sprecher der Sendergruppe wollte den Vorgang dem Bericht am Donnerstag zufolge nicht kommentieren. (jW)