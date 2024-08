Weniger Menschen lesen täglich Zeitung

Frankfurt am Main. In der BRD lesen 33,7 Millionen Menschen einer Studie zufolge täglich Zeitung. Wie die Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse am Mittwoch mitteilte, entspricht das einem Anteil von 47,7 Prozent der deutschsprachigen Bevölkerung ab 14 Jahren. 2023 waren es allerdings noch 34,6 Millionen Leser (49,4 Prozent). Abozeitungen erreichen demnach täglich 29,4 Millionen Menschen, regionale Titel haben mit 28,1 Millionen Lesern pro Tag die höchste Reichweite. Einzeln verkaufte Boulevardblätter täglich 6,9 Millionen Menschen, überregionale Abozeitungen im Schnitt 3,6 Millionen. E-Paper und andere digitale Angebote wurden nicht erhoben. (dpa/jW)