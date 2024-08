Immer mehr Verbraucher bezahlen kontaktlos

Bonn. Digitale Bezahlverfahren ersetzen beim Einkaufen auch in Deutschland zunehmend das Bargeld. Bereits zwei Drittel der Verbraucher ab 18 Jahren nutzen Smartphones, Smartwatches oder Bank- und Kreditkarten mit einem NFC-Chip für das kontaktlose Bezahlen an der Kasse. Das geht aus der repräsentativen »Postbank Digitalstudie 2024« hervor, für die 3.171 Erwachsene in Deutschland befragt wurden, berichtete dpa am Donnerstag. Die Postbank untersucht seit 2015 die Akzeptanz von Bezahlverfahren. Im ersten Jahr der Studie sagten nur 13 Prozent, dass sie kontaktlos bezahlen. 2022 lag der Wert schon bei 60 Prozent. (dpa/jW)