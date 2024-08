Großstädte: Deutlich weniger Mietwohnungen

Berlin. Das Angebot an Mietwohnungen in Deutschland sinkt deutlich, berichtete das Handelsblatt auf Basis einer Studie des kapitalnahen Instituts der deutschen Wirtschaft am Donnerstag online. Im Vergleich zu Anfang 2022 wurden im Frühjahrsquartal in den sieben größten deutschen Städten 27 Prozent weniger Mietwohnungen angeboten. Am deutlichsten sank demnach die Zahl des inserierten Mietwohnraums in Leipzig. Dort hat sich das Angebot halbiert. Bundesweit wurden 18 Prozent weniger Wohnungen inseriert als noch zwei Jahre zuvor. Wenig überraschend: »Wer aber eine Wohnung kaufen will und ausreichend Kapital besitzt, ist in einer besseren Situation«, so das Handelsblatt. (jW)