Massenproteste gegen die Regierung in Nigeria

Lagos. In Nigeria gab es am Donnerstag landesweite Sozialproteste. Sie sollen nach Angaben der Organisatoren zehn Tage andauern. Zum Auftakt blieben am Donnerstag in mehreren Teilen des Landes Geschäfte und Büros geschlossen. In mehreren Städten, etwa der Metropole Lagos und der Hauptstadt Abuya, ging die Polizei mit Tränengas gegen die besonders von jungen Leuten geprägten Demonstrationen vor. Sie richten sich gegen Sozialkürzungen der Regierung von Präsident Bola Tinubu, der etwa die Subventionen von Kraftstoffen gestrichen und die Landeswährung Naira abgewertet hatte. (dpa/jW)