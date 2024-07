Tarifvertrag mit Sana erzielt

Berlin. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi und der kommerzielle Klinikbetreiber Sana haben in der dritten Verhandlungsrunde eine Tarifeinigung erzielt, wie Verdi am 25. Juli mitteilte. Das Ergebnis sieht vor, dass die Entgelte in vier Schritten auf insgesamt mindestens 350 Euro steigen. Das entspräche Tabellensteigerungen zwischen knapp sieben und knapp 16 Prozent. Die Ausbildungsvergütung soll sich um 200 Euro ab Januar 2025 erhöhen. Zusätzlich haben die Tarifvertragsparteien eine Übernahmeprämie für Auszubildende ausgehandelt. Verdi-Bundesvorstandsmitglied Sylvia Bühler begrüßte unter anderem die Einführung eines Wahlmodells, bei dem Beschäftigte einen Teil ihres Tabellenentgeltes gegen zusätzliche Urlaubstage eintauschen können. Für Verdi-Mitglieder gibt es außerdem Vorteile wie einen weiteren freien Tag in diesem und bis zu zwei freie Tage im nächsten Jahr. (jW)