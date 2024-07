Stellenstreichungen bei KaDeWe in Berlin

Berlin. Am Tag, als der Fortbestand der drei KaDeWe-Group-Warenhäuser verkündet wurde, erhielten in Berlin die Beschäftigten der Fleisch- und Wurstabteilung des namensgebenden Luxuskaufhauses am Wittenbergplatz ihre Kündigung. Berliner Zeitungen zitierten die KaDeWe-Pressestelle am Freitag mit den Worten: »Personalanpassungen sind eine Voraussetzung für die Übergabe des Geschäftsbetriebs an den neuen Betreiber.« Im Juni hatte die thailändische Central Group die KaDeWe Group vollständig übernommen, vorher war die Gruppe mit 50,1 Prozent an dem Unternehmen beteiligt. »Mit der unterzeichneten Vereinbarung ändert sich für die Belegschaft nichts«, habe eine KaDeWe-Sprecherin nach B. Z.-Angaben damals versprochen. Kurz vor der Übernahme sei die für Onlinehandel zuständige Abteilung aufgelöst und alle Beschäftigten entlassen worden. (jW)