Amazon schließt Sortierzentrum

Dormagen. Das Amazon-Management plant, sein Sortierzentrum in Dormagen im Rhein-Kreis Neuss zu schließen. Von der Entscheidung sind 350 Beschäftigte betroffen. Der Zeitpunkt der Schließung sei noch unklar, wie regionale Medien am Donnerstag berichteten. Die Beschäftigten könnten an andere Standorte des Handelsriesen, für den allein in NRW rund 13.000 Lohnabhängige arbeiten, wechseln. Grund der Schließung sei, dass das betriebseigene Logistiknetzwerk »immer dichter« geworden sei und dadurch die Sortierzentren, die als eine »Kurzzeitzwischenstation« dienten, oft nicht mehr benötigt würden. Im August will Amazon im lippischen Horn-Bad Meinberg sein sechstes NRW-Logistikzentrum mit zunächst 1.000 Beschäftigten öffnen. (jW)