Algerien: Botschafter aus Paris abgezogen

Algier. Nach Frankreichs Unterstützung für Marokkos Anspruch auf die Westsahara hat Algerien am Dienstag seinen Botschafter aus Paris abgezogen. »Die algerische diplomatische Vertretung in Frankreich untersteht nun einem Geschäftsträger«, zitierte die Nachrichtenagentur APS am Dienstag das Außenministerium in Algier. Macron hatte sich am Dienstag in einem Brief an Marokkos König Mohammed VI. hinter Rabats Plan einer »Autonomie« der Westsahara unter marokkanischer »Souveränität« gestellt. (AFP/jW)