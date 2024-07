Mali: »Luftkampagne« mit Hilfe Burkina Fasos

Bamako. Am Dienstag sind in der nordmalischen Stadt Tinzaouatène mindestens sechs Zivilisten durch Drohnenbeschuss getötet worden. Dort hatten malische Streitkräfte und ihre russischen Verbündeten drei Tage zuvor bei Kämpfen gegen Separatisten schwere Verluste erlitten, wie Jeune Afrique berichtete. Die malische Armee gab an, »in Abstimmung mit den Streitkräften von Burkina Faso« am Dienstag »eine Luftkampagne« in Tinzaouatène begonnen zu haben. Diese zielte laut Pressemitteilung darauf ab, »Personen und Güter« gegen »die Koalition von Terroristen« zu sichern. Sie werde im Einklang mit der Allianz der Sahelstaaten durchgeführt. (jW)