DGB will Werkswohnungen bauen lassen

Berlin. Um dem katastrophalen Mangel an bezahlbarem Wohnraum abzuhelfen, will der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) Unternehmen zum Bau von Werkswohnungen verpflichten. Konkret fordere der DGB Mitarbeiterunterkünfte von Großunternehmen, die sich in einer Region oder Stadt neu ansiedeln, berichtete am Mittwoch die Funke-Mediengruppe unter Verweis auf ein Positionspapier des DGB. Demnach sollen Kommunen bei der Vergabe von Grundstücken Auflagen für den Bau von Mitarbeiterwohnungen erteilen. Ein verpflichtender Neubau von Werkswohnungen zu günstigen Mietkonditionen für die Beschäftigten würde die Versorgungssituation vor Ort entlasten, sagte DGB-Vorstandsmitglied Stefan Körzell. Gleichzeitig könnten die Unternehmen ihre »Attraktivität als Arbeitgeber« steigern. Profitieren sollen davon vor allem Beschäftigte mit geringem und mittlerem Einkommen. (AFP/jW)