DR Kongo und Ruanda beschließen Waffenruhe

Kinshasa. Nach den seit Monaten eskalierenden Auseinandersetzungen zwischen Ruanda und der Demokratischen Republik (DR) Kongo haben die Konfliktparteien einen Waffenstillstand vereinbart. Die Waffenruhe solle am Sonntag beginnen, teilte Ruandas Außenministerium auf der Plattform X mit. Der Waffenstillstand ist das Ergebnis eines Ministertreffens zur Lage im Osten der DR Kongo, das am Dienstag in der angolanischen Hauptstadt Luanda stattfand. Der Konflikt im an Ruanda angrenzenden, rohstoffreichen Ostkongo, der sich vor allem zwischen der Miliz »M23« und kongolesischen Regierungstruppen ausspielt, flammt seit Jahren immer wieder auf. Bislang konnte noch keine Friedensinitiative zu langfristiger Stabilität in der Region führen. Nach Angaben der Vereinten Nationen sind allein in diesem Jahr Hunderttausende Menschen vor den Kämpfen geflohen. (dpa/jW)