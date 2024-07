Gute Nachrichten am Welttigertag: In Thailand steigt die Zahl der seltenen Großkatzen nach Angaben der Regierung wieder. Demnach verzeichneten die Behörden zuletzt einen Anstieg der wildlebenden Population auf 179 bis 223 Tiere. Bei der letzten Zählung waren es schätzungsweise 148 bis 189 Exemplare. »Dieser Erfolg beim Artenschutz ist das Ergebnis jahrzehntelanger Bemühungen der thailändischen Regierung, von Nichtregierungsorganisationen, lokalen Partnern und Gemeinden«, teilte der WWF Thailand mit und sprach von einem »bedeutenden Meilenstein«. Das Königreich sei das erste Land in Südostasien, das seine nationalen Tigerbestände vergrößert habe. (dpa/jW)