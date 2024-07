Außenamt verteilt knapp 200 »Chancenkarten«

Berlin. Das Auswärtige Amt hat im ersten Halbjahr gut 80.000 Visa für Menschen ausgestellt, die in Deutschland arbeiten wollen. Etwa die Hälfte sind Fachkräfte, wie das Ministerium mitteilte. Im Vorjahreszeitraum wurden rund 37.000 Visa an Fachkräfte erteilt. Das Plus von gut 3.000 liegt unter den Ansprüchen der Ampelregierung. Die sogenannte Chancenkarte, die zum 1. Juni eingeführt wurde, hat kaum Einfluss auf die Erwerbsmigration. Bisher seien knapp 200 Visa nach dieser Rechtsgrundlage erteilt worden, hieß es aus dem Auswärtigen Amt. (dpa/jW)