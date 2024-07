Lufthansa fordert Schadenersatz

Berlin. Die Lufthansa wird Schadenersatz in Millionenhöhe von Klimaschutzaktivisten der Gruppe »Letzte Generation« fordern, die am Donnerstag den Betrieb des Flughafens Frankfurt am Main gestört hatten. Die genaue Schadenssumme werde noch ermittelt, sagte ein Lufthansa-Sprecher gegenüber Bild am Sonntag. Sie werde deutlich höher ausfallen als bei den Rollfeldbesetzungen in Hamburg, Düsseldorf und Berlin. Dort lagen die Forderungen bei 740.000 Euro. (dpa/jW)