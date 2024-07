Russische Zentralbank erhöht Leitzins

Moskau. Die russische Zentralbank hat den Leitzins um zwei volle Punkte auf 18 Prozent angehoben, wie die Notenbank am Freitag in Moskau mitteilte. Dies ist das höchste Niveau seit April 2022. Die Teuerungsrate stieg im Juni auf 8,6 Prozent und ist damit mehr als doppelt so hoch wie von der Notenbank angestrebt. Die Zentralbank erhöhte ihre Inflationsprognose für 2024 auf 6,5 bis sieben Prozent. (Reuters/jW)