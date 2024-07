USA: Obdachlosencamps sollen geräumt werden

Los Angeles. Kaliforniens Gouverneur Gavin Newsom hat die Auflösung von Obdachlosencamps in dem US-Bundesstaat angeordnet. Newsom gab am Donnerstag (Ortszeit) eine Anordnung an die kalifornischen Behörden aus, »gegen gefährliche Camps vorzugehen und zugleich die dort Lebenden zu unterstützen und ihnen zu helfen«. Seine Anordnung erfolgte einen Monat nachdem der Oberste Gerichtshof der USA Gesetze für verfassungsgemäß erklärt hatte, die Obdachlosen das Campieren im Freien verbieten. Rund ein Drittel aller Obdachlosen in den USA leben in dem Westküstenstaat, in dem die Mietpreise deutlich über dem nationalen Durchschnitt liegen. Lokale Behörden sind jedoch nicht verpflichtet, Newsoms bundesstaatlicher Anordnung zu folgen. (AFP/jW)