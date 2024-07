Mexiko: Sohn von »El Chapo« festgenommen

Washington. Einer der meistgesuchten Drogenbosse Mexikos ist nach jahrzehntelanger Fahndung in den USA festgenommen worden. Die US-Behörden hätten Ismael »El Mayo« Zambada, Mitbegründer des berüchtigten Sinaloa-Kartells, in der texanischen Grenzstadt El Paso gefasst, teilte US-Justizminister Merrick Garland am Donnerstag (Ortszeit) mit. Mit ihm sei Joaquín Guzmán López verhaftet worden, ein Sohn des in den USA inhaftierten Capos Joaquín »El Chapo« Guzmán Loera und ebenfalls einer der Anführer des Kartells. Zu den Umständen der Festnahme machte Garland keine Angaben. US-Medien berichteten, dass Zambada getäuscht und in eine Falle gelockt worden sei. (dpa/jW)