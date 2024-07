BASF: Umsatz schrumpft, Gewinn stabil

Ludwigshafen. Der Umsatz des weltgrößten Chemiekonzerns BASF schrumpfte im zweiten Quartal im Jahresvergleich um 6,9 Prozent auf 16,1 Milliarden Euro, wie der Dax-Konzern am Freitag in Ludwigshafen mitteilte. Der um Sonderposten bereinigte operative Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (bereinigtes Ebitda) verharrte wegen des Sparkurses mit knapp zwei Milliarden Euro in etwa auf Vorjahreshöhe. Während BASF mit der Hälfte seiner Segmente mehr verdiente, brach vor allem der Gewinn im Geschäft mit Agrarchemikalien ein. BASF führte letzteres auf deutlich niedrigere Preise für das Herbizid Glufosinat-Ammonium zurück. (dpa/jW)