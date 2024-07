Algerien: Zwischenstopp von russischem Kriegsschiff

Moskau. Das modernste Kriegsschiff der russischen Flotte, die »Admiral Gorschkow«, macht für einen Zwischenstopp in Algerien Station. Das mit Hyperschallraketen ausgestattete Schiff habe am Freitag für mehrere Tage im Hafen von Oran am Mittelmeer angelegt, teilte das russische Verteidigungsministerium am Freitag mit. Die »Admiral Gorschkow« befindet sich derzeit auf einer Langstreckenreise, auf der sie den Atlantik überquert und im Anschluss wieder nach Kuba und Venezuela zurückfährt. Ziel der Fahrt sei es, Flagge zu zeigen und die Präsenz der Marine in »operativ wichtigen Gebieten« sicherzustellen. (AFP/jW)