Gaza: Ärzte bringen Kind von Toter zur Welt

Gaza-Stadt. Ola Al-Kurd konnte es kaum erwarten, ihr Baby im Arm zu halten und neues Leben in den Gazastreifen zu bringen – dieser besondere Moment kam nie. Nach Angaben ihres Vaters Adnan Al-Kurd wurde das Haus der Familie in Al-Nuseirat im Zentrum des Gazastreifens am 19. Juli von einem israelischen Luftangriff getroffen. Die Wucht der Explosion warf Ola demnach mehrere Stockwerke hinunter in den Tod. Das Haus wurde von Frauen, Kindern und älteren Menschen bewohnt, sagte der Vater am Donnerstag gegenüber Reuters. Entgegen aller Wahrscheinlichkeit gelang es den Chirurgen des Al-Awda-Krankenhauses in Nuseirat, in das Ola Al-Kurd nach dem Angriff gebracht wurde, das Kind lebendig zur Welt zu bringen. Es wurde dann in das Al-Aksa-Krankenhaus in Deir Al-Balah verlegt. (Reuters/jW)