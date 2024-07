Südkoreas Wirtschaft schrumpft

Seoul. Südkoreas Wirtschaftsleistung ist im zweiten Quartal deutlich geschrumpft. Wie die koreanische Zentralbank in Seoul mitteilte, ging das Bruttoinlandsprodukt für den Zeitraum April bis Juni um 0,2 Prozent im Vergleich zum Vorquartal zurück. Der Konsum der Privathaushalte ging im Zeitraum um 0,2 Prozent zurück, Bauinvestitionen sanken um 1,1 Prozent. In Teilen geht der Rückgang auch auf den Basiseffekt zurück: Die Wachstumsrate lag im Vorquartal mit 1,3 Prozent Plus auf vergleichsweise hohem Niveau. (dpa/jW)