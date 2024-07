Gewinneinbruch bei Autobauer Stellantis

Amsterdam. Der Autokonzern Stellantis hat im ersten Halbjahr einen Gewinneinbruch erlitten. In den ersten sechs Monaten machte das Unternehmen mit 5,6 Milliarden Euro nur noch rund halb soviel Gewinn wie ein Jahr zuvor, teilte Stellantis am Donnerstag in Amsterdam mit. Der Umsatz ging um 14 Prozent auf 85 Milliarden Euro zurück. Grund dafür waren insbesondere schwächere Geschäfte auf dem wichtigen nordamerikanischen Markt. Stellantis verkaufte im ersten Halbjahr insgesamt 2,9 Millionen Fahrzeuge und damit zehn Prozent weniger als im Vorjahr. (dpa/jW)