Kreditvergabe in Euro-Zone nimmt leicht zu

Frankfurt am Main. Die Kreditvergabe von Banken der Euro-Zone an Unternehmen nimmt wieder leicht zu. Geldhäuser vergaben im Juni 0,7 Prozent mehr Kredite an Unternehmen als vor Jahresfrist, teilte die Europäische Zentralbank (EZB) am Donnerstag in Frankfurt am Main mit. Im Mai hatte das Plus noch bei 0,3 Prozent gelegen. Bei Kreditvergabe an Privathaushalte stagnierte der Zuwachs. Haushalte erhielten im Juni nur 0,3 Prozent mehr Darlehen als ein Jahr zuvor. Im Mai lag der Zuwachs auf demselben Wert. Die EZB hatte Anfang Juni erstmals seit fast fünf Jahren wieder die Zinsen gesenkt. (Reuters/jW)