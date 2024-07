Jemen: Dutzende Tote nach Bootsuntergang

Sanaa. Vor der Küste des Jemen ist nach UN-Angaben ein Boot mit 45 Flüchtlingen gekentert. »Nur vier Überlebende wurden gefunden«, teilte das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen (UNHCR) im Jemen am Donnerstag mit. Das Boot soll demnach in der Nacht nahe Tais im Südwesten des Landes gekentert sein. Ursache seien starke Winde und Überfrachtung gewesen. Die Vereinten Nationen arbeiteten mit Partnern zusammen, um die Überlebenden zu unterstützen, hieß in dem Post auf der Onlineplattform X.(dpa/jW)