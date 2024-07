Staatssekretär Theurer wechselt zur Bundesbank

Berlin. Der FDP-Politiker Michael Theurer wechselt in den Vorstand der Bundesbank. Das Bundeskabinett beschloss am Mittwoch seine Bestellung, wie dpa aus Regierungskreisen erfuhr. Ebenfalls in den Vorstand der Bundesbank bestellt wurde auf Vorschlag des Bundesrats der ehemalige nordrhein-westfälische Finanzminister Lutz Lienenkämper (CDU). Theurer ist aktuell Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium. Außerdem ist er Landesvorsitzender der baden-württembergischen FDP. (dpa/jW)