Syriens Präsident Assad zu Besuch in Moskau

Moskau. Der russische Präsident Wladimir Putin hat den syrischen Präsidenten Baschar Al-Assad Mittwoch abend zu Gesprächen in Moskau empfangen. Das russische Fernsehen zeigte Aufnahmen des Treffens am Donnerstag. Nach Angaben Putins standen dabei die Eskalation der Lage im Nahen Osten und die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Russland und Syrien im Mittelpunkt. Putin und Assad hatten sich zuletzt im März 2023 getroffen. Präsidialamtssprecher Dmitri Peskow sagte im Anschluss an das Treffen, dass die beiden Politiker eine Vielzahl an Fragen besprochen hätten. Offen ließ er, ob über ein mögliches Treffen Assads mit dem türkischen Staatschef Recep Tayyip Erdoğan in Russland gesprochen worden sei. Nach jahrelanger diplomatischer Stille zwischen der Türkei und Syrien zeichnet sich seit mehr als einem Jahr eine Annäherung zwischen den Nachbarstaaten ab. (AFP/dpa/jW)