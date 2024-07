Erneut Gewinnrückgang bei US-Autobauer Tesla

Austin. US-Elektroautobauer Tesla hat das zweite Quartal in Folge einen Gewinneinbruch verzeichnet. Wie das Unternehmen am Dienstag (Ortszeit) mitteilte, ging der Gewinn von April bis Juni um 45 Prozent auf 1,48 Milliarden US-Dollar (1,36 Milliarden Euro) zurück. Von Januar bis März hatte er bereits um 55 Prozent abgenommen. 2022 und 2023 war der Tesla-Gewinn noch deutlich gestiegen. Über den Bau eines neuen Werks in Mexiko will Tesla-Chef Elon Musk wegen möglicher Zollerhöhungen erst nach der US-Präsidentschaftswahl entschieden. (AFP/jW)