Milliardenauftrag für Bahnbauer Alstom

Paris. Der französische Bahnbauer Alstom hat einen Milliardenauftrag aus der Bundesrepublik erhalten. Wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte, wurde ein Vertrag über insgesamt 90 Züge für das S-Bahn-Netz in Köln unterschrieben. Mit einem Gesamtvolumen von vier Milliarden Euro handelt es sich den Angaben nach um den bisher größten Auftrag Alstoms in der BRD. Die Verkehrsverbünde go.Rheinland und der VRR erhalten »Adessia Stream«-Züge in zwei verschiedenen Längen. Sie werden an den Alstom-Standorten in Hennigsdorf und Bautzen gebaut. (AFP/jW)