Australien: Italienischer Militärflieger stürzt ab

Canberra. Bei einer internationalen Militärübung in Australien ist ein italienisches Flugzeug abgestürzt. Der Pilot habe sich per Schleudersitz retten können und sei »sicher und wohlauf«, erklärten australische Behörden am Mittwoch. Das Flugzeug sei während der Übung »Pitch Black 24«, an der auch die deutsche Luftwaffe teilnimmt, nahe der nordaustralischen Stadt Darwin abgestürzt, hieß es weiter. Die Übung »Pitch Black« findet alle zwei Jahre statt. Es ist das erste Mal, dass die italienische Luftwaffe an der Übung teilnimmt. (AFP/jW)