Südkorea: Müllballons vor Präsidentenpalast

Seoul. Vor dem Präsidentenpalast in Südkorea sind Müllballons aus der Demokratischen Volksrepublik Korea (DVRK) gelandet. Das Reaktionsteam für chemische, biologische und radiologische Kriegführung habe die Müllballons sicher eingesammelt, erklärte der Sicherheitsdienst des Präsidenten am Mittwoch gegenüber der Nachrichtenagentur AFP. Pjöngjang reagiert seit einiger Zeit mit den Müllballons nach eigenen Angaben auf Propagandaballons südkoreanischer Aktivisten. Als Reaktion hat Südkorea am Sonntag seine Lautsprecherpropaganda an der Grenze zum Norden wieder ausgeweitet. (AFP/jW)