Umwelthilfe fordert weniger Papierprospekte

Berlin. Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) fordert Supermärkte und Discounter auf, auf Prospekte aus Papier zu verzichten. Milliardenfach gedruckte Werbung verursache unnötige Abfallberge, verschwende Ressourcen und heize die Klimakrise an, erklärte die Umwelthilfe am Mittwoch. Der Lebensmitteldiscounter Norma habe seine Werbeausgaben »fast vollständig« in gedruckte Werbung gesteckt. Handelsunternehmen der BRD seien jährlich für bis zu 26 Milliarden unadressierte Werbeprospekte verantwortlich, kritisierte DUH-Bundesgeschäftsführerin Barbara Metz. Die Unternehmen sollten vermehrt auf digitale Angebote setzen. (AFP/jW)