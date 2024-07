Rheinmetall baut Munitionsfabrik in Ukraine

Düsseldorf. Rheinmetall baut eine Munitionsfabrik in der Ukraine. Der Auftrag der dortigen Regierung liege vor, teilte der Rüstungskonzern am Mittwoch in Düsseldorf mit. Das Auftragsvolumen liege im niedrigen dreistelligen Millionen-Euro-Bereich. Die Produktion solle binnen 24 Monaten starten. Das Unternehmen hat neben Munition auch schon Panzer und Flugabwehrgerät an die Ukraine geliefert. Im zweiten Quartal stieg der Umsatz des Konzerns um fast die Hälfte auf gut 2,2 Milliarden Euro, der Gewinn wurde im Jahresvergleich auf 271 Millionen Euro mehr als verdoppelt, wie der Dax-Konzern am Mittwoch mitteilte. (dpa/jW)