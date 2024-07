Belarus: Urteil gegen Deutschen bestätigt

Minsk. Einem mutmaßlich zum Tode verurteilten Deutschen droht in Belarus nach Angaben von Menschenrechtlern die Hinrichtung durch Genickschuss. Das Außenministerium in Minsk bestätigte am Wochenende erstmals gegenüber dpa, dass der 30jährige wegen Terrorismus und Söldnertums verurteilt worden sei. Ministeriumssprecher Anatoli Glas erwähnte allerdings nicht die Todesstrafe, sondern erklärte, dass Minsk dem Auswärtigen Amt in Berlin Lösungen angeboten habe. Dazu äußerte sich das Auswärtige Amt nicht, bestätigte aber Kontakte und verurteilte die Todesstrafe. (dpa/jW)