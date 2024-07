AfD: Helferich droht Rauswurf

Berlin. Der Bundestagsabgeordnete Matthias Helferich soll offenbar aus der AfD ausgeschlossen werden. Ein Schiedsgericht der Partei in Düsseldorf habe dem NRW-Landesvorstand im Verfahren gegen den 35jährigen recht gegeben und den Entzug der Mitgliedsrechte bestätigt, wie die Zeitschrift Stern am Sonnabend berichtete. Helferich, der sich 2017 in einem nichtöffentlichen Facebook-Chat als »das freundliche Gesicht des NS« bezeichnet hatte, war 2021 in den Bundestag eingezogen und ist fraktionsloser Abgeordneter. Das Gericht wirft Helferich unter anderem vor, auf Instagram den Slogan »Raus mit die Viecher« mit dem Begriff »Remigration« verknüpft zu haben. Das zeige »eine Einstellung einer extrem die Menschenwürde verletzenden Abqualifizierung von Migranten, die augenscheinlich mit Viechern gleichgesetzt werden«. Helferich kann beim Bundesschiedsgericht der AfD in Stuttgart eine Überprüfung beantragen. (AFP/jW)