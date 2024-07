Für seine Rückkehr als grandios muskulöser Comicheld hat Hugh Jackman üppige 6.000 Kalorien am Tag zu sich genommen. Dazu machte er 24 Stunden täglich intensives Krafttraining. Oder mehr. Und siehe da: Die Muckis wuchsen und wuchsen. Jackman ist für »Deadpool & Wolverine« in seine legendäre Rolle als Comicheld, also den mit den vielen Muckis, zurückgekehrt. Bereits seit dem Jahr 2000 verkörpert er die, man kann es nicht oft genug sagen, enorm muskulöse Marvel-Figur Wolverine (»Vielfraß«) in den »X-Men«-Filmen. Nun spielt er an der Seite von Ryan Reynolds im einzigen Marvel-Blockbuster des Jahres (Kinostart 24. Juli). Als Protagonist mit legendären Koteletten, vor allem aber sehr schönen Muckis, wurde Jackman mit der »X-Men«-Reihe Kult. Sagten wir schon? Egal. Seine Form wollte er für seinen neuen Film unbedingt zurück. Ja, wer nicht? Die Filmproduzenten meinten, prima Idee, Jack, müssen wir dich nicht durch einen jüngeren, muskulöseren Schauspieler ersetzen. Also nicht sofort jedenfalls. Klassische Win-win-Situation. Viel Spaß im Kino. (msa)