Jemen: Feuer in Hodeida brennt weiter

Sanaa. Zwei Tage nach einem israelischen Angriff auf die von den jemenitischen Ansarollah (Huthis) kontrollierte Hafenstadt Hodeida im Jemen bekämpfen Einsatzkräfte dort immer noch einen Großbrand. Ein AFP-Reporter berichtete am Montag von hohen Flammen und schwarzem Rauch in Teilen des Hafens. Die Löscharbeiten hätten wenig Fortschritte gemacht, und das Feuer drohte auf Lebensmittellager überzugreifen. Bei dem Angriff am Sonnabend waren ein Treibstofflager und ein Kraftwerk beschädigt sowie ein Großbrand ausgelöst worden. Die jemenitische Erdölgesellschaft, die das Depot betreibt, meldete am Sonntag abend den Tod von sechs Mitarbeitern. Nach Angaben der Ansarollah wurden bei dem Angriff 80 weitere Menschen verletzt, viele erlitten schwere Verbrennungen. Am Montag wurden bei einer Trauerfeier die Särge der Toten, von einer Menschenmenge flankiert, durch die Straßen der Stadt getragen. (AFP/jW)