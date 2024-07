Gazakrieg: Israel entsendet Delegation

Tel Aviv. Im Rahmen der schleppend verlaufenden indirekten Verhandlungen mit der Hamas entsendet Israel wieder eine Delegation nach Katar. Die Abordnung unter Leitung des Mossad-Chefs David Barnea soll am Donnerstag in die Hauptstadt Doha abreisen, berichteten das öffentlich-rechtliche Kan-Radio sowie der Journalist Barak Ravid auf der Plattform X. Die Entscheidung erfolgte kurz vor der Abreise von Benjamin Netanjahu nach Washington. Bei den Gesprächen in Doha vermitteln neben Katar auch Ägypten und die USA. Dabei geht es um den Austausch der verbliebenen Geiseln gegen palästinensische Häftlinge in israelischen Gefängnissen sowie eine Waffenruhe im Krieg gegen die Palästinenser im Gazastreifen. Zuletzt hatte die Hamas mehr Flexibilität gezeigt. Netanjahu erhob jedoch neue Forderungen – so etwa die nach einem längeren Verbleib israelischer Truppen im Gazastreifen – weswegen die Gespräche in letzter Zeit nicht vom Fleck kamen. (dpa/jW)