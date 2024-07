UNO stellt neue HIV-Zahlen vor

Genf. Das UN-Programm für die Bekämpfung von AIDS, UNAIDS, hat am Montag einen neuen Bericht vorgestellt. Trotz großer Erfolge im Kampf gegen AIDS sind die Vereinten Nationen demnach weit von ihrem Ziel entfernt, die Immunschwächekrankheit bis 2030 weitgehend zu besiegen. Immer noch sterbe jede Minute ein Mensch an den Folgen von AIDS. Wenn die Verantwortlichen jetzt die Mittel aufstocken und unter anderem die Rechte von besonders betroffenen Gruppen schützten, könne das UN-Ziel für 2030 noch erreicht werden, so die Institution. Finanzkürzungen, Diskriminierung und eine zunehmende Beschneidung der Menschenrechte gefährdeten dagegen bisherige Fortschritte, mahnte UNAIDS zum Start der Welt-AIDS-Konferenz in München. Erfolge im Kampf gegen AIDS gebe es insbesondere in Afrika südlich der Sahara. Vor allem in der Region Osteuropa und Zentralasien stiegen jedoch die Infektionen. Die UNO will Neuinfektionen und AIDS-assoziierte Todesfälle von 2010 bis 2030 um über 90 Prozent senken. (dpa/jW)