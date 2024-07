Tariflöhne 2023 im Mittel gestiegen

Nürnberg. Das mittlere Einkommen für sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigte in Deutschland ist im vergangenen Jahr gewachsen. Laut einer am Montag veröffentlichten Untersuchung der Bundesagentur für Arbeit sei das sogenannte Medianentgelt 2023 um 4,1 Prozent oder 150 Euro auf 3.796 Euro gestiegen. Es handelt sich nicht um einen Durchschnittsverdienst, sondern das Einkommen, bei dem es genauso viele Menschen mit einem höheren wie mit einem niedrigeren Einkommen gibt. Hauptgrund für den Anstieg seien höhere Tarifabschlüsse gewesen. Das höchste Medianentgelt mit 4.304 Euro wurde in Hamburg gemessen, das niedrigste in Mecklenburg-Vorpommern (3.098 Euro). (dpa/jW)