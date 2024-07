Unfallschäden von E-Autos deutlich teurer

Berlin. Unfallschäden an einem Elektroauto kosten deutlich mehr als bei einem vergleichbaren Auto mit Verbrennungsmotor. In der Vollkaskoversicherung koste jeder Schaden im Schnitt bis zu 25 Prozent mehr, teilte der Gesamtverband der Versicherer (GDV) am Montag mit. Der Verband forderte die Hersteller auf, Batterien schon beim Design der Fahrzeuge so gut wie möglich vor Schäden durch Unfälle zu schützen. Derzeit führe die Unsicherheit im Umgang damit zu hohen Kosten. (AFP/jW)