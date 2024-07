Luftwaffe setzt Übungsserie in Fernost fort

Berlin. Die deutsche Luftwaffe hat erstmals mit den japanischen Streitkräften im Luftraum über Japan trainiert. Die Flüge mehrerer »Eurofighter« sowie eines Transportflugzeugs vom Typ A400M markierten am Montag den Start der gemeinsamen Übung »Nippon Skies«, wie ein Sprecher mitteilte. Das Manöver ist Teil der Übungsserie »Pacific Skies«. In Australien begann nahezu gleichzeitig die deutsche Beteiligung an der Übung »Pitch Black 24«. »Heute sind wir Red Air, das heißt, wir stellen den Gegner dar«, teilte die Luftwaffe dazu beim Kurznachrichtendienst X mit. Die Bundesregierung strebt ein »stärkeres Engagement« Deutschlands im sogenannten Indopazifik an. (dpa/jW)