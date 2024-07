Ukraine-Krieg: Kreml lobt Selenskij

Moskau. Der russische Präsidialamtssprecher Dmitri Peskow hat sich am Montag in Moskau positiv über die jüngsten Äußerungen des ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij zu möglichen Verhandlungen im Krieg der beiden Länder geäußert. Selenskij hatte zuvor in einem Interview der BBC gesagt, auch mit Präsident Wladimir Putin sprechen zu können. Er bekräftigte in dem Interview die prinzipielle Bereitschaft, mit russischen Vertretern auf einem neuen Friedensgipfel zu verhandeln. Derweil ist bei ukrainischen Drohnenangriffen auf südrussische Grenzregionen in der Nacht zum Montag eine Erdölraffinerie in Flammen aufgegangen. Russischen Angaben zufolge wurde durch die Drohnenangriffe in der Region Belgorod mindestens ein Mensch getötet. Unterdessen kündigte Kiew eine Reise von Außenminister Dmitro Kuleba nach China zu Gesprächen über eine Beendigung des Krieges an. (dpa/AFP/jW)