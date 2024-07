Gutachten: Meyer-Werft sanierungsfähig

Papenburg. Ein Gutachten habe der Meyer-Werft Sanierungsfähigkeit attestiert, sagte ein Sprecher des niedersächsischen Wirtschaftsministeriums in Hannover. Der Bericht eines externen Gutachters ist sowohl für die Vergabe von Bankkrediten erforderlich als auch für eine mögliche Bewilligung von Bürgschaften des Landes und des Bundes. Statt der Meyer-Werft will das Bundesfinanzministerium nun erst einmal die verschuldete US-Kreuzfahrtreederei Carnival mit einer Exportkreditgarantie absichern, die ein Schiff bei der angeschlagenen Werft bauen lassen will. (dpa/jW)