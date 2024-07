EU und Serbien vereinbaren Lithiumdeal

Belgrad. Serbien und die EU wollen beim Abbau und der Verwertung von Lithium in dem Land auf der Balkanhalbinsel zusammenarbeiten. Serbiens Regierung und EU-Kommissionsvizepräsident Maroš Šefčovič unterzeichneten am Freitag in Belgrad eine entsprechende Absichtserklärung. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) war ebenfalls zu dem Treffen gereist. An der Ausbeutung des serbischen Vorkommens hatte auch China Interesse angemeldet. Serbiens Präsident Aleksandar Vučić entschied sich nun für eine Zusammenarbeit mit den Europäern. Auf die Absichtserklärung soll ein umfassendes Rohstoffabkommen der EU mit Serbien folgen. (AFP/jW)