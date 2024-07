Ausschreitungen in Leeds

Leeds. In der Nacht zu Freitag haben sich in der englischen Stadt Leeds wütende Proteste zu gewaltsamen Unruhen ausgeweitet, bei denen ein Polizeiwagen umgeworfen wurde und weitere Fahrzeuge in Flammen aufgingen. Bilder zeigten einen ausgebrannten Doppeldeckerbus. Wie die BBC unter Berufung auf Augenzeugen berichtete, soll der Anlass der Versuch der Behörden gewesen sein, mehrere Kinder mit Hilfe der Polizei in Gewahrsam zu nehmen. Beim betroffenen Stadtteil Harehills handelt es sich um ein Arbeiterviertel, in dem viele Menschen unter prekären Bedingungen leben. (jW)